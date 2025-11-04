Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej spoločnosti Amundi Czech Republic.
Tretina Slovákov nemá buď žiadne úspory, alebo ich nasporená suma neprevyšuje 2000 eur. Našetrené viac ako 20000 eur má len 8 percent Slovákov. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu investičnej spoločnosti Amundi Czech Republic, ktorý realizovala agentúra STEM/MARK v septembri tohto roka.
Až 52 % z nás svoje peniaze nezhodnocuje a drží ich na bežných účtoch. Ďalších 39 % peniaze vkladá do sporiacich účtov.
Menej ako štvrtina Slovákov peniaze investuje a zhodnocuje.
„Úspory Slovákov sú relatívne nízke a navyše postupom času strácajú na hodnote, pretože ich väčšina leží na produktoch s minimálnym zhodnotením. K zhodnoteniu úspor a budovaniu finančnej nezávislosti môžu napomôcť rôzne spôsoby finančného plánovania vrátane pravidelného investovania. Pozitívnym signálom je, že viac ako polovica ľudí už uvádza, že sa o investície aspoň do istej miery zaujíma,“ uviedol Miroslav Ovčarik zo slovenskej pobočky spoločnosti.
Investuje síce stále viac ľudí, ale 76 % stále investovaniu nepodľahlo vôbec. Aktívni investori sú prevažne muži, osoby s vyšším vzdelaním a obyvatelia väčších miest Slovenska. Štvrtina Slovákov investuje a najčastejšie na to využíva podielové fondy, ETF fondy a kryptomeny. Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica Slovákov by k dosiahnutiu finančnej nezávislosti potrebovala vyšší príjem z práce alebo podnikania. K finančnému investovaniu inklinujú skôr mladší ľudia a starší majú dôveru v tradičné bankové produkty.
Slováci neinvestujú najmä pre nedostatok voľných finančných prostriedkov, a to až 64 % z nich. Medzi ďalšie prekážky patria obavy z rizika a nedôvera voči bankám, investičným spoločnostiam a finančným poradcom. Tretina ľudí v oblasti financií nikomu nedôveruje a 63 % definuje finančnú nezávislosť ako možnosť nežiť od výplaty k výplate. Muži ju zväčša spájajú s možnosťou prestať pracovať alebo kedykoľvek odísť do dôchodku a ženy s pokojom a istotou, že zvládnu nečakané výdavky.