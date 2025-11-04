Výrobok bol vyrobený v Poľsku.
Ryža Langkorn Parboiled Reis pochádzajúca z Poľska zapácha po plesni v neotvorenom obale aj po uvarení. Odber vzorky na senzorické a mikrobiologické vyšetrenie zistili, že vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu neprijateľnej vône a chuti po plesni.
Porušili tým ustanovenia článku 14 ods. 1 a 2 písm. b) Nariadenia (ES) č. 178/2002. Tovar bol distribuovaný vo viacerých pobočkách Kaufland Slovensko v SR, informuje svps.sk.
