Prebieha testovanie systému v spolupráci s vybranými bankami a potrvá do konca roka 2025.
Finančná správa (FS) spustila pilotnú prevádzku moderného systému platieb cez QR kód a pozýva podnikateľov na zapojenie sa. Po úspešnom vývoji spolu s STU v Bratislave prebieha testovanie systému v spolupráci s vybranými bankami a potrvá do konca roka 2025. Podnikatelia tak môžu vyskúšať jednoduchší, rýchlejší a lacnejší spôsob prijímania bezhotovostných platieb, informuje financnasprava.sk.
Cieľom uzavretého pilotu je otestovať stabilitu systému Notifikátor okamžitých platieb (NOP), ktorý zaisťuje okamžitú výmenu informácií o úhrade medzi bankou a pokladnicou. Obchodníci sa môžu prihlásiť, ak ich pokladničný systém podporuje naskenovanie QR kódu.
Systém QR platieb bude sprístupnený širokej verejnosti v otvorenom pilote od 15. januára 2026 a produkčná prevádzka je naplánovaná od 1. marca 2026. Samotný proces trvá len niekoľko sekúnd: pokladnica vygeneruje kód, zákazník ho naskenuje a platba sa okamžite spracuje. FS poskytla technické rozhranie NOP výrobcom pokladničných systémov bezplatne.
Prezident finančnej správy Jozef Kiss zdôraznil prínos pre menšie firmy: „Naším cieľom je sprístupniť QR platby aj malým podnikateľom – jednoducho, bezpečne a bez zbytočných nákladov, napríklad na platobný terminál. V mnohých prípadoch bude stačiť len aktualizácia softvéru existujúcej pokladnice.“