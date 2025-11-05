Diabetici na Slovensku hlásia nedostatok inzulínu.
Diabetici po celom Slovensku čelia problémom so zháňaním inzulínu. V mnohých lekárňach chýbajú viaceré typy liekov, ktoré pacienti bežne používajú. Lekári preto musia prispôsobovať liečbu alebo nahrádzať nedostupné prípravky drahšími alternatívami, informujú tvnoviny.sk.
Podľa diabetológa Mareka Macka ide o situáciu, akú za posledné desaťročia nezažil. „Za 30 rokov tu takýto stav nebol. Vždy sme mali k dispozícii aspoň niektoré druhy inzulínov, ktoré sa dali zamieňať. Dnes ich pacienti márne hľadajú po lekárňach,“ upozornil.
Mnohí diabetici musia voliť medzi dvoma možnosťami. Buď zaplatia za liek niekoľkonásobne viac, alebo prejdú na inú liečbu. Problém sa podľa lekárov netýka len niekoľkých regiónov, ale zasahuje celé Slovensko.
Ministerstvo zdravotníctva potvrdzuje, že výpadky inzulínu sú dôsledkom širšieho európskeho problému. Rezort tvrdí, že hľadá riešenia v rámci svojich možností, aby zabezpečil dostatok liekov pre všetkých pacientov. Lekárnické systémy naznačujú, že základné formy inzulínu by sa mohli do lekární vrátiť ešte počas tohto mesiaca.