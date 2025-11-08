Reťazec Action sťahuje z predaja detskú hračku.
- Reťazec Action sťahuje z predaja detský produkt Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters.
- Firma upozorňuje, že výrobok môže predstavovať riziko pre deti, pretože sa zistilo, že drevená rukoväť zásuvky sa môže odpojiť a spôsobiť nebezpečenstvo zadusenia malou časťou.
Širší kontext: Týka sa to produktu s EAN kódom 8718964249626 a číslom výrobku 3217617, ktorý sa predával v období od 11. augusta do 6. novembra 2025. Zákazníci, ktorí si tento výrobok zakúpili, by ho mali okamžite prestať používať a vrátiť do ktorejkoľvek predajne Action.
Obchod ponúka vrátenie celej kúpnej ceny bez potreby predloženia dokladu o kúpe. Spotrebitelia môžu v prípade otázok kontaktovať zákaznícku podporu reťazca.
Prečítaj si aj tieto články:
6. novembra 2025 o 6:00 Čas čítania 3:14 „Šíri strach a nenávisť ako nástroj moci.“ Kto je hlas ruskej propagandy Vladimír Solovjov?
8. novembra 2025 o 7:24 Čas čítania 2:16 NOVÁ REFORMA: 5 kľúčových zmien, ktoré prinesie zákon o opatrovaní