Katarína Jánošíková
dnes 9. novembra 2025 o 16:54
Čas čítania 0:35

Zásadná zmena v Sociálnej poisťovni. Prichádza novinka, ktorá sa týka práceneschopnosti

Zásadná zmena v Sociálnej poisťovni. Prichádza novinka, ktorá sa týka práceneschopnosti
Zdroj: Unsplash/Roman Wimmers

Poistné sa bude platiť vždy v závislosti od reálne dosiahnutých príjmov v danom období.

Od 1. januára 2026 sa ruší dôležitá výhoda v Sociálnej poisťovni, ktorá ovplyvní všetkých zamestnancov aj zamestnávateľov.

Novela Zákona o sociálnom poistení (súčasť konsolidačného balíka) ruší inštitút automatického vylúčenia platenia odvodov na sociálne poistenie počas tzv. sociálnych udalostí (PN, OČR, materská), informuje Miroslav Gandžala.

Ak ste v roku 2025 boli napríklad na PN a zamestnávateľ vám vyplatil ročné prémie alebo 13. plat, z tohto príjmu ste neplatili odvody.

Po novom, ak vám zamestnávateľ počas PN, OČR alebo materskej vyplatí akúkoľvek odmenu, bonus alebo iný zdaniteľný príjem, budete z neho musieť zaplatiť odvody na sociálne poistenie vy aj váš zamestnávateľ.

Poistné sa bude platiť vždy v závislosti od reálne dosiahnutých príjmov v danom období.
Vylúčenie platenia odvodov nastane len vtedy, ak zamestnanec v danom období nedosiahne žiaden príjem. Táto zmena sa netýka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb. Pre nich zostáva pôvodné pravidlo platiť.

sociálna poisťovňa
Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa
Domov
Zdieľať
Diskusia