Poistné sa bude platiť vždy v závislosti od reálne dosiahnutých príjmov v danom období.
Od 1. januára 2026 sa ruší dôležitá výhoda v Sociálnej poisťovni, ktorá ovplyvní všetkých zamestnancov aj zamestnávateľov.
Novela Zákona o sociálnom poistení (súčasť konsolidačného balíka) ruší inštitút automatického vylúčenia platenia odvodov na sociálne poistenie počas tzv. sociálnych udalostí (PN, OČR, materská), informuje Miroslav Gandžala.
Ak ste v roku 2025 boli napríklad na PN a zamestnávateľ vám vyplatil ročné prémie alebo 13. plat, z tohto príjmu ste neplatili odvody.
Po novom, ak vám zamestnávateľ počas PN, OČR alebo materskej vyplatí akúkoľvek odmenu, bonus alebo iný zdaniteľný príjem, budete z neho musieť zaplatiť odvody na sociálne poistenie vy aj váš zamestnávateľ.
Poistné sa bude platiť vždy v závislosti od reálne dosiahnutých príjmov v danom období.
Vylúčenie platenia odvodov nastane len vtedy, ak zamestnanec v danom období nedosiahne žiaden príjem. Táto zmena sa netýka samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a dobrovoľne poistených osôb. Pre nich zostáva pôvodné pravidlo platiť.