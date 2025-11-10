Podľa polície v prípade nešlo o trestný čin.
Polícia nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade podnetu splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, týkajúceho sa mRNA vakcín proti COVID-19. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Objasnil, že uznesenie doposiaľ nenadobudlo právoplatnosť.
„V trestnom konaní, ktoré bolo vedené aj na základe trestného oznámenia v súvislosti s predloženým znaleckým posudkom, vydal vyšetrovateľ vyšetrovacieho tímu COVID dňa 16. októbra 2025 uznesenie podľa Trestného poriadku, podľa ktorého ak nie je dôvod na začatie trestného stíhania alebo na postup podľa odseku dva, prokurátor alebo policajt uznesením vec odmietne,“ uviedol Hájek.
Kotlár v marci odovzdal generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi znalecký posudok k analýze mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 používaných na Slovensku počas pandémie.
Analýza podľa neho potvrdila, že všetky testované šarže vakcín sú schopné meniť ľudskú DNA, čo môže viesť k vzniku viacerých závažných ochorení. Slovenská akadémia vied Kotlárove tvrdenia nepotvrdila. Riziká, na ktoré upozorňoval, sa podľa inštitúcie nepreukázali.