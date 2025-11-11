Kategórie
TASR
dnes 11. novembra 2025 o 19:52
Čas čítania 0:37

Krádeží v obchodoch je čoraz viac. Maloobchodníci posielajú štátu dôležitý list

Krádeží v obchodoch je čoraz viac. Maloobchodníci posielajú štátu dôležitý list
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Obávajú sa o bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov.

Zástupcovia významných spoločností, pôsobiacich v maloobchode na Slovensku, v utorok zaslali otvorený list ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD).

Cieľom je upozorniť na narastajúci problém krádeží v maloobchodných prevádzkach a navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti zamestnancov aj zákazníkov. Za signatárov o tom informoval Patrik Čanecký, konateľ spoločnosti LPP Slovakia.

„Bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov je pre nás absolútnou prioritou. Veríme, že spoločným úsilím s rezortmi vnútra a spravodlivosti dokážeme spoločne prijať účinné opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu kriminality v maloobchode a k lepšiemu prostrediu pre všetkých,“ podčiarkli v liste maloobchodníci.

Otvorený list bol podľa Čaneckého zaslaný s prosbou o prijatie výzvy na vedomie a informovanie o ďalších krokoch zo strany ministerstiev.

Signatármi výzvy sú spoločnosti ALPINE PRO STORES, Baťa Slovensko, GATE, Kik Textil a Non-Food, LARA BAGS, LPP Slovakia (Reserved, Sinsay, Cropp, House, Mohito), Martinus, NAY, Panta Rhei, Takko Fashion Slovakia a Teta drogérie SR.

Eštok
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer
