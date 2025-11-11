Obávajú sa o bezpečnosť zamestnancov a zákazníkov.
Zástupcovia významných spoločností, pôsobiacich v maloobchode na Slovensku, v utorok zaslali otvorený list ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a ministrovi spravodlivosti Borisovi Suskovi (Smer-SD).
Cieľom je upozorniť na narastajúci problém krádeží v maloobchodných prevádzkach a navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie bezpečnosti zamestnancov aj zákazníkov. Za signatárov o tom informoval Patrik Čanecký, konateľ spoločnosti LPP Slovakia.
„Bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov je pre nás absolútnou prioritou. Veríme, že spoločným úsilím s rezortmi vnútra a spravodlivosti dokážeme spoločne prijať účinné opatrenia, ktoré prispejú k zníženiu kriminality v maloobchode a k lepšiemu prostrediu pre všetkých,“ podčiarkli v liste maloobchodníci.
Otvorený list bol podľa Čaneckého zaslaný s prosbou o prijatie výzvy na vedomie a informovanie o ďalších krokoch zo strany ministerstiev.
Signatármi výzvy sú spoločnosti ALPINE PRO STORES, Baťa Slovensko, GATE, Kik Textil a Non-Food, LARA BAGS, LPP Slovakia (Reserved, Sinsay, Cropp, House, Mohito), Martinus, NAY, Panta Rhei, Takko Fashion Slovakia a Teta drogérie SR.