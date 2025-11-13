Štát by kvôli nim prišiel na daniach o desiatky tisíc eur.
Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra odhalili nelegálne elektronické cigarety. Počas akcie v obci Bajtava v okrese Nové Zámky zaistili 21 600 kusov nelegálnych elektronických cigariet, čím zabránili úniku na spotrebnej dani vo výške 64 320 eur, informovala Finančná správa SR.
Kontrola potvrdila, že cigarety nemali platné kontrolné známky. Tovar bol zaistený a bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.
