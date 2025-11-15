Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 15. novembra 2025 o 10:37
Čas čítania 0:55

Donald Trump chce zažalovať BBC za zostrihaný prejav. Bude žiadať najmenej jednu miliardu dolárov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Donald Trump chce zažalovať BBC za zostrihaný prejav. Bude žiadať najmenej jednu miliardu dolárov
Zdroj: TASR/AP

BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že jej dokument odvysielaný vlani vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že zažaluje britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC a bude od nej žiadať odškodné najmenej miliardu dolárov po tom, ako sa ospravedlnila za zavádzajúce zostrihanie jeho prejavu, odmietla však kompenzáciu. Informuje o tom agentúra AFP.

„Zažalujeme ich o niečo medzi miliardou a piatimi miliardami dolárov, pravdepodobne niekedy budúci týždeň. Myslím si, že to musím urobiť. Dokonca priznali, že podvádzali," vyhlásil Trump pred novinármi na palube prezidentského špeciálu.

Podľa vlastných slov chce o záležitosti cez víkend hovoriť s britským premiérom Keirom Starmerom. Ten podporil nezávislosť verejnoprávnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti, no vyhol sa zaujatiu stanoviska proti Trumpovi.

Donald Trump.
Donald Trump. Zdroj: AP Photo/John Locher

Právnici šéfa Bieleho domu poslali v pondelok BBC list, v ktorom ju obvinili z ohovárania prezidenta za video z časťami jeho prejavu spred útoku na Kapitol z januára 2021. Dali jej súčasne termín do piatka na ospravedlnenie a zaplatenie odškodného.

12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru

BBC sa v pondelok ospravedlnila za to, že jej dokument odvysielaný vlani vyvolal dojem, že Trump priamo vyzýval na násilné činy krátko pred útokom svojich stúpencov na sídlo Kongresu USA zo 6. januára 2021.

Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ BBC Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva Deborah Turnessovou.

Stanica vo štvrtok uviedla, že predseda jej rady Samir Shah poslal do Bieleho domu osobný list, v ktorom Trumpovi objasňuje ľútosť BBC nad spôsobom úpravy videa, no tiež dôrazný nesúhlas, že by existoval dôvod na žalobu za ohováranie.

15. novembra 2025 o 9:46 Čas čítania 1:29 Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating A-, stabilný výhľad predpokladajú napriek spomaleniu rastu
15. novembra 2025 o 9:02 Čas čítania 2:20 Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem
15. novembra 2025 o 7:25 Čas čítania 1:40 Wizz Air otvoril v Bratislave novú základňu. Pribudne až 27 nových leteckých liniek Wizz Air otvoril v Bratislave novú základňu. Pribudne až 27 nových leteckých liniek
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Donald Trump
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
včera o 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 3 dňami
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
Maďarským dôchodcom zvýšia penziu. V priemere pôjde o 132 eur
pred 2 dňami
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
Po 70 rokoch končí známa slovenská mliekareň: Súd vyhlásil konkurz a zamestnanci dostali výpovede
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
REBRÍČEK: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
10. 11. 2025 14:00
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
Zmena vo výplate dôchodkov: Sociálna poisťovňa upravuje termín
8. 11. 2025 6:47
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
Bonus na dieťa sa má zvyšovať, rodičia si prilepšia o stovky eur. Posúva sa aj vekové obmedzenie
6. 11. 2025 20:07
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
Tieto aplikácie si rýchlo vymaž. Podvodníci ti ľahko môžu vybieliť účet
pred 2 dňami
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
Coca-Cola kamión prichádza na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+ mapa)
pred 4 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Skontroluj, či tam nie si aj ty
8. 11. 2025 14:30
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
8. 11. 2025 12:26
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne
Lifestyle news
VIDEO: Margot Robbie a Jacob Elordi ako milenci. Spoločne oživili jednu z najväčších milostných drám všetkých čias pred 3 hodinami
VIDEO: Toto je jedna z najkrajších vianočných reklám, akú tento rok uvidíš. Prišlo s ňou nečakane štúdio Disney včera o 17:19
Netflix prichádza s krvavou hrou samurajov. Nový seriál prirovnávajú k Squid Game včera o 16:22
Bad Bunny potvrdil, že je ikonou latinskej hudby. Ovládol odovzdávanie cien Latin Grammy včera o 15:38
Cardi B porodila svoje štvrté dieťa. Fanúšikom to oznámila nenápadne cez Instagram včera o 14:43
Mal Adolf Hitler mikropenis? Šokujúci výskum jeho DNA prináša prekvapivé zistenia včera o 14:02
Lady Gaga bola počas nakrúcania filmu „Zrodila sa hviezda“ psychicky na dne. Užívala lítium, skončila i na psychiatrii včera o 13:19
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi včera o 12:27
VIDEO: Millie Bobby Brown okríkla fotografa na premiére Stranger Things 5. „Úsmev? Ty sa usmej!“ včera o 11:42
Legendárna platforma zábavných videí Vine je späť. Vráti sa pod názvom diVine, obnoví aj pôvodný obsah včera o 10:38
Zahraničie Všetko
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
včera o 06:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Maria Voroncovová a Katerina Tichonovová sú jediné dve verejne potvrdené Putinove dcéry.
Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem
pred 2 hodinami
Lajčák reaguje na zverejnené e-maily: S Epsteinom som komunikoval iba spoločensky, jeho činy odsudzujem
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
pred 2 dňami
Nakupovanie z Číny sa zmení: EÚ pripravuje nový poplatok pre balíky z Temu a Sheinu
Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy
včera o 08:13
Lajčák sa objavuje v zverejnených e-mailoch Jeffreyho Epsteina. Dokumenty obsahujú správy z jeho ministerskej adresy
Česko rozdáva milióny príručiek na prvé dni po katastrofe. Zoznam odporúčaných zásob môže stáť stovky eur
včera o 11:19
Česko rozdáva milióny príručiek na prvé dni po katastrofe. Zoznam odporúčaných zásob môže stáť stovky eur
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
pred 2 dňami
Čínska vedkyňa prepašovala nebezpečný patogén do USA. Vinu priznala, okamžite ju deportovali
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Slovensko Všetko
AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií
včera o 19:58
AKTUÁLNE: Fico podáva návrh na odvolanie podpredsedu vlády z Hlasu-SD. Dôvodom sú podozrenia pri rozdeľovaní dotácií
včera o 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
včera o 17:20
VIDEO: Monika Beňová v diskusii oslovila Ľudovíta Ódora priezviskom Bödor

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
včera o 12:00
PREHĽAD: Slováci platia aj za to, čo má byť zadarmo. Pre pacientov chystajú nový cenník, tieto zmeny čakajú pacientov
Poplatky u lekárov: Štát sľubuje koniec chaosu a chystá jasný cenník pre pacientov.
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
včera o 06:30
Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
pred 2 dňami
Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
pred 3 dňami
KOMENTÁR: Študenti sa znovu ozývajú. Kriedami pripomínajú, že odvaha hovoriť nahlas nezostala v novembri 1989
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
pred 4 dňami
Ako rýchlo by raketa z Moskvy zasiahla Európu? Expert na jadrové zbrane vysvetľuje, ako blízko sme ku katastrofe
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia