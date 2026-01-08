Tento rok môže rásť najmä záujem o refinancovanie a investičné nehnuteľnosti.
Hypotekárny trh sa po roku 2024 opäť rozhýbal, no rok 2026 môže priniesť zmenu. Spomalenie ekonomiky, zhoršujúci sa trh práce a rastúca neistota môžu oslabiť záujem domácností o hypotéky.
Podľa odborníkov by ste mali byť obozretní
„Spomínané riziká majú veľmi veľký dopad na úrokové sadzby. Konsolidačné opatrenia, spomalená ekonomika či strata zamestnania sú faktory, ktorým budeme čeliť,“ upozornila odborníčka Zuzana Pašková z Universal maklérskeho domu.
Podľa nej sa výrazný pokles úrokových sadzieb v najbližších mesiacoch neočakáva. „Úrokové sadzby by sa mali pohybovať približne od 3,2 % v závislosti od bonity klienta,“ dodala.
Zatiaľ čo vlani ľudia viac kupovali vlastné bývanie a refinancovali úvery, tento rok môže rásť najmä záujem o refinancovanie a investičné nehnuteľnosti. Odborníci preto radia byť pri výbere hypotéky obozretní.