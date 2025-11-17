Hodnoty 17. novembra sú podľa Slovákov v ohrození. Väčšina poukazuje na vládu a parlament (ANKETA)

Dnes sme sa v ankete pýtali ľudí, čo pre nich znamená 17. november.
Slovákov sme sa v uliciach Bratislavy pýtali, čo pre nich 17. november znamená, kto alebo čo podľa nich najviac ohrozuje hodnoty, za ktoré sa v novembri 1989 bojovalo, a ako budú tráviť 17. november.
Odpovede boli rôznorodé: niektorí respondenti tvrdia, že deň slobody a študentskej odvahy si pripomenú priamo na námestí, kde budú protestovať a „bojovať za hodnoty“, v ktoré veria. Iní chcú sviatok stráviť pokojne doma s rodinou.
Pri otázke, kto podľa nich najviac ohrozuje hodnoty, za ktoré sa v novembri 1989 bojovalo, sa však veľká časť opýtaných zhodla: poukazujú na dnešnú vládu a parlament.
