redakcia
dnes 18. novembra 2025 o 8:59
Čas čítania 0:35

KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?

KALKULAČKA: Vypočítajte si to sami. Kedy pôjdete do dôchodku a akú penziu môžete očakávať?
Zdroj: SLSP

Vypočítaj si to ľahko online.

  • Ľudia narodení v roku 1967 by mali mať nárok na dôchodok vo veku 64 rokov a jedného mesiaca. Vyplýva to z návrhu vyhlášky
  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorou sa zverejňuje neupravený všeobecný dôchodkový vek a ustanovuje všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1967, zverejneného na legislatívno-právnom portáli SlovLex.
  • Záujemcovia si prostredníctvom kalkulačky zverejnenej na webe Slovenskej sporiteľne môžu vypočítať, koľko by potenciálne zarábali na dôchodku. Kalkulačka ráta s tým, že do dôchodku pôjdeš v 64 rokoch a predpokladá, že na penzii stráviš 15 rokov.

Širší kontext: V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Pre tieto osoby je dôchodkový vek určený v zákone o sociálnom poistení. Posledný dôchodkový vek je určený osobám narodeným v roku 1966, a to 64 rokov. Keďže ročníky narodené do roku 1967 už majú dôchodkový vek známy, ich dôchodkový vek ostáva zachovaný.

