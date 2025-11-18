Pripravujú sa tak na nákupnú horúčku tzv. čierneho piatku.
Americký internetový obchod Amazon zamestná v Nemecku približne 12 000 sezónnych pracovníkov pred nákupnou horúčkou počas tzv. Čierneho piatku a pred Vianocami. To predstavuje nárast o približne 3 000 v porovnaní s minulým rokom.
Dočasní zamestnanci budú pracovať v logistických centrách spoločnosti a budú vykonávať úlohy, ako je triedenie balíkov. Vodiči dodávok, ktorí fungujú ako zmluvní dodávatelia, v tom nie sú zahrnutí. Väčšina sezónnych zamestnancov začala pracovať v októbri, zvyšok nastupuje v novembri. Zmluvy platia do konca roka.
K väčšiemu náboru ako vlani čiastočne prispeli nové logistické základne vrátane dvoch distribučných centier. Divízia Amazon Germany má približne 40 000 stálych zamestnancov. Sezónna pracovná sila je potrebná na zvládnutie očakávaného nárastu objednávok počas hlavného sviatočného obdobia.
Amazon prevádzkuje vlastnú doručovaciu službu v Nemecku už desať rokov, počas ktorých doručil približne päť miliárd balíkov. Podľa spolkového sieťového úradu je Amazon druhým najväčším prepravcom balíkov v krajine po spoločnosti DHL a doručuje 15 % až 25 % zásielok. Sezónne výkyvy sú bežné medzi online predajcami a zásielkovými službami. DHL tiež dočasne zvyšuje počet svojich zamestnancov počas vianočnej špičky.