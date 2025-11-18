Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 18. novembra 2025 o 18:42
Čas čítania 1:05

Pellegrini zarobil za posledný rok najviac zo všetkých politikov na Slovensku. Na druhom mieste je Fico

Pellegrini zarobil za posledný rok najviac zo všetkých politikov na Slovensku. Na druhom mieste je Fico
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V článku sa dočítaš aj, aký majetok priznal premiér alebo predseda NR SR.

Prezident SR Peter Pellegrini zarobil v roku 2024 z výkonu verejnej funkcie 140 165 eur. Je to najviac spomedzi troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorými sú prezident SR, predseda Národnej rady (NR) SR a predseda vlády SR. Exprezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá vykonávala funkciu do vlaňajšieho 15. júna, priznala za minulý rok príjem vo výške 117 344 eur.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) zarobil 66 673 eur a vtedajší zastupujúci predseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD) 53 446 eur. Vyplýva to z oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2024, ktoré sú zverejnené na webe parlamentu.

Pellegrini bol časť roku 2024 predsedom parlamentu, vlani v apríli zvíťazil v prezidentských voľbách, funkcie sa ujal 15. júna. V majetkovom priznaní uviedol vlastníctvo rekreačnej chaty v Králikoch, dva byty a garážové státia v Banskej Bystrici, byt a dve garážové státia v Bratislave, trvalý trávny porast v Lukavici a plochu v katastrálnom území Radvaň.

Priznal tiež bezodplatné užívanie rodinného domu v bratislavskej Vrakuni. V majetkovom priznaní má aj dva hypotekárne úvery, jeden úver, úspory a podiel v firme.

Fico bol predsedom vlády počas celého roka 2024. V majetkovom priznaní má byt a garáž v bratislavskom Starom Meste a tiež polovičný podiel na vinici v bratislavskej Rači. Priznal tiež podiel v rámci dedičstva ornej pôdy v katastrálnom území Hrušovany.

Žiga pôsobil ako poverený predseda NR SR po Pellegrinim. Priznal byt v katastrálnom území Nivy a podiel na pozemku pod bytovým domom takisto na Nivách. V rámci bezpodielového spoluvlastníctva manželov uviedol v majetkovom priznaní finančnú hotovosť, šperky a elektroniku. Priznal aj podiel v niekoľkých obchodných spoločnostiach s. r. o. a finančné vklady.

pellegrini
Zdroj: TASR-Jakub Kotian
Politici Správy z domova
