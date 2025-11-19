Kategórie
TASR
dnes 19. novembra 2025 o 10:05
Čas čítania 0:47

AKTUÁLNE: Na železničnej stanici v Košiciach sa vykoľajil vozeň vlaku

K žiadnym zranenia nedošlo.

Na železničnej stanici v Košiciach sa v stredu ráno vykoľajil vozeň vlaku. K žiadnym zraneniam nedošlo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková s tým, že koľaje budú musieť opravovať.

Na železničnej stanici v Košiciach došlo v stredu ráno k vykoľajeniu osobného vlaku. Ako pre TASR spresnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, konkrétne išlo o vyskočenie posledného podvozku z koľaje, pričom došlo aj k poškodeniu trate.

„Na miesto nehody bola privolaná aj posádka rýchlej zdravotnej pomoci po tom, čo jedna cestujúca nahlásila bolesť kolena. Pred príchodom záchranárov však z miesta nehody odišla a nebolo potrebné žiadne ošetrenie cestujúcich ani personálu,“ uviedla.

Následkom udalosti došlo k poškodeniu 9. a 11. koľaje. Podľa ŽSR sa bude posudzovať stav trate, stav vozňa a prípadná chyba takzvanej podhodenie výhybky.

„V dôsledku mimoriadnej udalosti je doprava v dotknutom úseku čiastočne obmedzená. ŽSR robia všetko pre to, aby bola počas dnešného dňa obnovená prevádzka aspoň po jednej koľaji,“ povedala Lániková. Zároveň pripomenula, že na košickej stanici od stredy do piatka (21. 11.) sú plánované výlukové práce, ktoré si vyžiadajú dočasné odrieknutie niektorých regionálnych vlakov na trasách Košice – Spišská Nová Ves a Košice – Prešov – Lipany, a to v úseku Košice – Kysak.

