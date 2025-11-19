AKTUÁLNE: Pellegrini prijal demisiu podpredsedu vlády Petra Kmeca

Peter Kmec končí na poste podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Peter Pellegrini dnes prial demisiu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca. Kmec svoj odchod z vlády potvrdil už v sobotu. Dôvodom sú kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil.
Jeho miesto má prevziať minister školstva Tomáš Drucker. Preberie tak kľúčovú časť plánovania a dohľadu nad miliardami z plánu obnovy.
Odvolanie Kmeca je výsledkom kontroverzných výsledkov dotačných výziev na výskum a vývoj úradu podpredsedu vlády. Viaceré opozičné strany v piatok informovali, že podávajú trestné oznámenia.
Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok dal ešte vo štvrtok pokyn na okamžité pozastavenie výziev a na spustenie dôkladného auditu celého procesu. Kým nebudú všetky okolnosti vysvetlené a overené, nemá sa pokračovať v žiadnych ďalších krokoch.