Ministerstvo plánuje presunúť agendu plánu obnovy od Petra Kmeca k ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi.
- Minister školstva Tomáš Drucker má prevziať post podpredsedu vlády pre plán obnovy po Petrovi Kmecovi, informuje Denník N.
- Vláda chce túto agendu presunúť práve k Druckerovi, keďže sa prelína s inovačnou a technologickou oblasťou, ktorú rieši jeho rezort.
- Drucker tak preberie kľúčovú časť plánovania a dohľadu nad miliardami z plánu obnovy.
Širší kontext: Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec v nedeľu doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca. Kmec zo svojho postu odchádza pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil. Povedal, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.
