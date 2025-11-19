Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 19. novembra 2025 o 12:24
Čas čítania 0:25

Kmeca nahradí pri pláne obnovy Tomáš Drucker. Dohliadne na miliardy

Kmeca nahradí pri pláne obnovy Tomáš Drucker. Dohliadne na miliardy
Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ministerstvo plánuje presunúť agendu plánu obnovy od Petra Kmeca k ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi.

  • Minister školstva Tomáš Drucker má prevziať post podpredsedu vlády pre plán obnovy po Petrovi Kmecovi, informuje Denník N.
  • Vláda chce túto agendu presunúť práve k Druckerovi, keďže sa prelína s inovačnou a technologickou oblasťou, ktorú rieši jeho rezort.
  • Drucker tak preberie kľúčovú časť plánovania a dohľadu nad miliardami z plánu obnovy.

Širší kontext: Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec v nedeľu doručil svoju demisiu do Prezidentského paláca. Kmec zo svojho postu odchádza pre kontroverzné výsledky výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií, no zásadnejšie chyby si nepripustil. Povedal, že odchádza, aby chránil meno strany Hlas-SD, Slovenska aj priemyslu.

kmec
Zdroj: TASR/Jakub Kotian
