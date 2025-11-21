Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 21. novembra 2025 o 16:17
Čas čítania 0:57

Na strednom Slovensku vypadol prúd. Bez elektriny sú tisíce domácností

Na strednom Slovensku vypadol prúd. Bez elektriny sú tisíce domácností
Zdroj: TASR/AP

Energetici riešia poruchy na ôsmich vedeniach, najviac práce je na Liptove.

Ťažký a mokrý sneh spôsobil na území stredného Slovenska problémy s distribúciou elektrickej energie. Na strednom Slovensku je bez elektriny viac ako 2 000 domácností. Energetici riešia poruchy na ôsmich vedeniach vysokého napätia, najviac práce majú na Liptove. Informoval o tom špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.

Stromy a konáre, ktoré sa pod váhou snehu lámu, spadli na viaceré vzdušné vedenia vysokého napätia a zapríčinili výpadky. „SSD eviduje aktuálne problémy na ôsmich vedeniach vysokého napätia. Mimo prevádzky je 34 distribučných trafostaníc, čoho výsledkom je prerušenie dodávky elektriny pre viac ako 2 000 odberných miest,“ uviedol Gejdoš.

Najviac zasiahnutou oblasťou je región Liptov, konkrétne okres Liptovský Mikuláš. Elektrina nejde napríklad v obciach Liptovský Peter, Podtureň, Jamník, Malatíny, Bobrovec a Jalovec. Bez prúdu sú aj niektorí obyvatelia iných regiónov stredného Slovenska.

Elektrikári zo SSD sú v postihnutých oblastiach v plnom nasadení a poruchy priebežne odstraňujú. Tam, kde je to možné, dočasne zásobujú odberateľov z nepoškodených častí vedenia. Na mnohých miestach však musia byť obyvatelia trpezliví a čakať na opravu. Celý proces spomaľuje neprístupný a rozmočený terén,“ podotkol Gejdoš s tým, že odstraňovanie niektorých porúch môže trvať až do soboty (22. 11.).

Dodal, že vzhľadom na pretrvávajúce meteorologické výstrahy pred snežením a vetrom je veľmi pravdepodobné, že poruchy ešte pribudnú. Energetici sú na to podľa jeho slov pripravení a urobia všetko, čo bude v ich možnostiach, aby obnovili dodávku elektriny pre všetkých odberateľov v čo najkratšom čase.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
Súvisiace témy:
Správy z domova
