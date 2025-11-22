To, či sa nachádzaš v zozname dlžníkov, si môžeš veľmi ľahko nájsť.
Slováci si môžu pozrieť zoznam dlžníkov na webovom portáli Ministerstva spravodlivosti SR. Ten čerpá informácie z Centrálnej databázy súdneho manažmentu. V databáze sú všetky exekúcie od 1. apríla 2017. V zozname dlžníkov však nie sú tí, ktorí majú dlhy voči Sociálnej poisťovni.
Register je úplne zdarma a nie je v ňom potrebná ani registrácia. Fyzické osoby musia na skontrolovanie vyplniť meno a priezvisko. Okrem toho vyplnia dátum narodenia alebo rodné číslo.
Právnickým osobám stačí na dohľadanie exekúcie vyplniť IČO. To, či si v registri poverení na vykonanie exekúcie, si môžeš skontrolovať tu. Staršie exekúcie spred roka 2017 môžeš nájsť v Centrálnom registri exekúcií za poplatok.