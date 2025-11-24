Strediská zverejnili nové cenníky. Ovplyvnila ich aj zvýšená DPH.
Lyžovanie si dnes nemôže dovoliť každý. Ekonomická situácia na Slovensku tlačí ceny nahor a ľudia si môžu dopriať čoraz menej.
Posledné dva roky platila znížená, 10-percentná DPH, no tento rok sa sadzba zvýšila na 23 %, čo sa prejavilo aj na cenách skipasov, ktoré museli upraviť viaceré lyžiarske strediská. Pozri si prehľad cenníkov najznámejších z nich:
Tabuľka cien skipasov
|Bachledka Ski&Sun
|40 €
|Jasná
|69 €
|Tatranská Lomnica
|47 €
|Štrbské Pleso
|47 €
|Starý Smokovec
|47 €
|Vrátna (Malá Fatra)
|37 €
|Donovaly (Park Snow)
|34 €
|Litmanová Resort
|25 €
|Roháče Spálená
|41 €
|Jahodná
|30 €
„Ceny budú oproti minulej sezóne drahšie približne o 5 %,“ povedal pre HN Miroslav Jantoľák, riaditeľ spoločnosti Tatrawest, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko Roháče - Spálená v Západných Tatrách.
Ceny niektorých lístkov upravil aj Tatry Mountain Resort. Budú flexibilné a odvíjať sa budú od počasia a obsadenosti strediska. „Menili sme najvyššiu cenu lístkov. V pokladnici by mohla stúpať až na 71 eur a online na 69 eur. Ide o maximálnu čiastku,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti TMR Igor Rattaj. Jednodňový vstup pre dospelú osobu do Jasnej stojí pri online kúpe 39 eur.
Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku - Jasná, spúšťa prevádzku už budúci víkend, 29. novembra.