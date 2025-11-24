Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 24. novembra 2025 o 16:54
Čas čítania 0:48

Túto sezónu budeme lyžovať drahšie: Cena celodenného skipasu v Tatrách sa môže vyšplhať až na 71 eur

Túto sezónu budeme lyžovať drahšie: Cena celodenného skipasu v Tatrách sa môže vyšplhať až na 71 eur
Zdroj: OOCR CENTRAL SLOVAKIA

Strediská zverejnili nové cenníky. Ovplyvnila ich aj zvýšená DPH.

Lyžovanie si dnes nemôže dovoliť každý. Ekonomická situácia na Slovensku tlačí ceny nahor a ľudia si môžu dopriať čoraz menej.

Posledné dva roky platila znížená, 10-percentná DPH, no tento rok sa sadzba zvýšila na 23 %, čo sa prejavilo aj na cenách skipasov, ktoré museli upraviť viaceré lyžiarske strediská. Pozri si prehľad cenníkov najznámejších z nich:

Tabuľka cien skipasov

Bachledka Ski&Sun 40 €
Jasná 69 €
Tatranská Lomnica 47 €
Štrbské Pleso 47 €
Starý Smokovec 47 €
Vrátna (Malá Fatra) 37 €
Donovaly (Park Snow) 34 €
Litmanová Resort 25 €
Roháče Spálená 41 €
Jahodná 30 €

„Ceny budú oproti minulej sezóne drahšie približne o 5 %,“ povedal pre HN Miroslav Jantoľák, riaditeľ spoločnosti Tatrawest, ktorá prevádzkuje lyžiarske stredisko Roháče - Spálená v Západných Tatrách.

Ceny niektorých lístkov upravil aj Tatry Mountain Resort. Budú flexibilné a odvíjať sa budú od počasia a obsadenosti strediska. „Menili sme najvyššiu cenu lístkov. V pokladnici by mohla stúpať až na 71 eur a online na 69 eur. Ide o maximálnu čiastku,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti TMR Igor Rattaj. Jednodňový vstup pre dospelú osobu do Jasnej stojí pri online kúpe 39 eur.

Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku - Jasná, spúšťa prevádzku už budúci víkend, 29. novembra. 

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: Jasná
Lyžovanie
