Katarína Jánošíková TASR
dnes 10. januára 2026 o 11:12
Čas čítania 0:47

Platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. HZS upozorňuje na tieto miesta

Platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. HZS upozorňuje na tieto miesta
Zdroj: Nexta

Záchranári upozorňujú, že pod novou pokrývkou sa nachádza zrnitá vrstva snehu, ktorá môže povoliť už pri malom zaťažení.

Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu druhý stupeň lavínového nebezpečenstva z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Výstraha sa týka polôh nad 1700 metrov nad morom, o čom informovalo Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).

Lavínové nebezpečenstvo hrozí lokálne, najmä v miestach, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Turisti takéto lokality rozpoznajú v teréne len veľmi ťažko. Vietor uložil nový sneh do žľabov, múld a pod skalné steny vo forme menej stabilných snehových dosiek a vankúšov,“ vysvetľujú horskí záchranári. Zdôrazňujú, že pád lavíny hrozí najmä pri dodatočnom zaťažení svahu, hoci väčšie samovoľné lavíny neočakávajú.

V pásme lesa je aj 60 centimetrov snehu

Snehová pokrývka vykazuje veľkú rôznorodosť. Počas posledného sneženia pribudlo desať až 20 centimetrov snehu, ktorý silný vietor previal na záveterné svahy a do pásma lesa. V týchto miestach dosahuje sneh výšku aj viac ako 60 centimetrov. Naopak, vetrom exponované miesta majú vyfúkaný povrch až na starý sneh, skaly či trávu.

Veľmi nízke teploty bránia novému snehu, aby sa previazal so starým podkladom, preto ostáva nestabilný. Pod čerstvým snehom a starou tvrdou vrstvou leží výrazná vrstva zrnitého snehu. Práve tá môže spôsobiť lavínový problém už pri malom dodatočnom zaťažení,“ upozorňuje stredisko.

Lavína.
Lavína. Zdroj: Wikimedia Commons/Scientif83
Súvisiace témy:
Lavína Správy z domova
