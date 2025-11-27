Novinka začne platiť od 1. januára 2026.
Ministerstvo financií oznámilo výšku štátnej prémie na stavebné sporenie pre rok 2026. Sporitelia získajú 6 % z ročného vkladu, maximálne však 70 eur. Rezort tým pokračuje v podpore mladých ľudí, ktorí si vytvárajú rezervu na bývanie.
Štátna prémia funguje ako ročný príspevok k stavebnému sporeniu. Sporiteľ si počas roka ukladá peniaze na účet a na konci roka dostane od štátu príslušnú percentuálnu časť vkladu. Ministerstvo nastavilo limit 70 eur, aby prémia slúžila ako motivácia na sporenie, a nie ako nástroj na financovanie veľkých nákladov.
Výška prémie priamo závisí od vkladu. Pri úspore 500 eur získa sporiteľ 30 eur, pri úspore 1 000 eur dostane 60 eur. Maximálnu prémiu 70 eur si zabezpečí vkladom približne 1 167 eur, teda zhruba 97 eur mesačne. Aj pri vyšších vkladoch zostáva prémia na úrovni limitu.
Prémiu získa len sporiteľ s jednou zmluvou a príjmom pod stanoveným limitom
Stavebné sporenie si môže uzatvoriť každý záujemca alebo rodič v mene dieťaťa. Štát však prizná prémiu iba k jednej zmluve, preto musí sporiteľ vybrať, na ktorú zmluvu ju chce čerpať. Tento výber môže počas roka zmeniť, ale iba raz. Na prémiu nebudú mať nárok ľudia, ktorých príjem presahuje 1,3-násobok priemernej mzdy.
Sporiteľ o prémiu príde, ak zmluvu zruší v priebehu dvoch rokov alebo ak peniaze neskôr nepoužije na bývanie. Ministerstvo upozorňuje, že stavebné sporenie nepredstavuje rýchly spôsob financovania, ale poskytuje stabilnú možnosť postupného vytvárania úspor. Prijaté opatrenie vstúpi do platnosti 1. januára 2026.