TASR
dnes 12. januára 2026 o 7:49
Čas čítania 0:34

Pri zásahoch v Iráne zomrelo už vyše 500 ľudí. Protesty v krajine neutíchajú

Pri zásahoch v Iráne zomrelo už vyše 500 ľudí. Protesty v krajine neutíchajú
Zdroj: UGC/AP/TASR

Obete sa rátajú na stovky, zadržaní na tisíce.

Tvrdé zásahy proti celonárodným protestom v Iráne si vyžiadali už najmenej 538 obetí, informovala mimovládna organizácia monitorujúca porušovanie ľudských práv v Iráne Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA. Ďalších viac ako 10 600 ľudí bolo počas demonštrácií zadržaných, informuje agentúra AP.

HRANA sa odvoláva na aktivistov pôsobiacich v Iráne, ktorí informácie o počte obetí a zadržaných osôb preverujú. Podľa organizácie existujú obavy, že počty budú ešte narastať.

Agentúre AP sa tieto čísla nepodarilo nezávisle overiť, keďže internet a telefonické spojenie sú v Iráne momentálne blokované. Iránska vláda celkové počty obetí nezverejnila.

Rozsiahle demonštrácie sa začali v Teheráne 28. decembra ako protest proti ekonomickým problémom a prudko rastúcej inflácii, no rýchlo sa rozšírili aj do ďalších miest islamskej republiky. V súčasnosti predstavujú jednu z najväčších výziev pre teokratické orgány, ktoré vládnu v Iráne od islamskej revolúcie v roku 1979.

Irán
Zdroj: UGC/AP/TASR
