Zlom nastane v utorok, keď od západu dorazí teplý front.
Zimné počasie na Slovensku sa blíži ku koncu. Aj keď nás v najbližších dňoch ešte čakajú ďalšie vlny sneženia a silné mrazy, v druhej polovici budúceho týždňa príde výrazná zmena. Nad naše územie začne prúdiť teplejší vzduch, ktorý prinesie odmäk a topenie snehu, informuje portál iMeteo.
Cez deň sa výrazne oteplí
Zlom nastane v utorok, keď od západu dorazí teplý front. Ten najprv prinesie sneženie, no najmä na juhozápade sa zrážky postupne zmenia na dážď. Teplý vzduch sa bude šíriť najskôr vo vyšších vrstvách atmosféry a potom aj pri zemi.
To znamená, že sneh začne postupne prechádzať do dažďa a teploty porastú na celom území. Od štvrtka by sa už denné teploty mali držať nad nulou. Nočné mrazy budú slabšie a cez deň sa výrazne oteplí. Na juhozápade Slovenska by sa počas víkendu mohli teploty vyšplhať až k +8 °C.
Takéto počasie prinesie rýchle topenie snehu a výrazný odmäk. Hoci veľmi studený vzduch zostane v oblasti východnej Európy, aktuálne predpovede nenaznačujú, že by sa dostal aj nad Slovensko. Zima sa teda nekončí úplne, ale po dlhých mrazivých dňoch nás čaká výrazná prestávka v zimnom počasí