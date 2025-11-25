Presnú príčinu smrti dieťaťa zistí pitva.
20-ročná Laura v Strážskom porodila svoje dieťa doma do legín – údajne bez toho, aby vedela, že rodí. Záchranári sa chlapčeka pokúšali zachrániť, no neúspešne. Stalo sa to v pondelok 24. novembra. Polícia začala trestné stíhanie pre usmrtenie. O Laurinom tehotenstve údajne nikto nevedel, upozorňuje portál tvnoviny.sk.
Podľa príbuzných si Laura ani neuvedomovala, že rodí, a odmietala akúkoľvek pomoc. „Keď som prišla, mala dieťa v legínach a dusilo sa. Snažili sme sa jej pomôcť, ale nechcela,“ povedala jedna zo susediek.
Polícia začala trestné stíhanie, pretože lekár nevylúčil cudzie zavinenie. Nariadili pitvu, aby zistili presnú príčinu smrti dieťaťa. Matku previezli do humenskej nemocnice, kde jej zdravotný stav stabilizovali a momentálne je mimo ohrozenia života.