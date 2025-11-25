Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 25. novembra 2025 o 15:53
Čas čítania 1:00

Na Slovensku hrozia povodne. Meteorológovia varujú pred rýchlym topením snehu

Na Slovensku hrozia povodne. Meteorológovia varujú pred rýchlym topením snehu
Zdroj: TASR / Roman Hanc

Zrážky sú momentálne najmä v južných oblastiach stredného Slovenska.

Zrážkové pásmo aktuálne postupuje najmä cez južné oblasti stredného a východného Slovenska. Najintenzívnejšie zrážky zaznamenávajú meteorológovia na južných návetriach pohorí Kremnických a Štiavnických vrchov, Slovenského rudohoria, Nízkych Tatier, ale aj Volovských vrchov. Najviac zrážok spadlo práve v spomínaných oblastiach, kde sa úhrny zrážok pohybujú zväčša od 20 do 35 milimetrov, výnimočne aj viac.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.
Výrazný zrážkový tieň pozorujeme na Orave, Liptove, Spiši, severovýchode alebo aj na Záhorí - tu úhrny nepresiahli päť milimetrov. Z hľadiska skupenstva zrážok v nižších polohách prevažuje takmer dážď, prípadne dážď so snehom. Sneženie zotrváva až od stredných horských polôh,“ spresnil SHMÚ.

Zdôraznil, že situácia je priestorovo rozdielna a rolu zohráva aj členitý reliéf či intenzita zrážok. K 7.00 h stredoeurópskeho času pozorovali súvislú snehovú pokrývku napríklad na Sliači sedem centimetrov, v Revúcej desať centimetrov, Bardejove 15 centimetrov, Lieseku 16 centimetrov a v Gánovciach, vo Švedlári či v Podolínci 20 centimetrov.

Prebiehajúca výrazná zrážková situácia podľa meteorológov postupne povedie k rýchlemu topeniu snehu a na časti územia aj k výrazným vzostupom vodných hladín. Predpokladajú ich v povodí Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej, Bodvy a čiastočne aj Hornádu, aj s možným prekročením stupňov povodňovej aktivity, najskôr najmä v nižších polohách na menších prítokoch.

Zrážky, lokálne aj výdatné, by mali pokračovať aj naďalej, pričom v priebehu stredy (26. 11.) by sa na severe a západe opätovne malo vyskytovať sneženie alebo dážď so snehom aj v nižších polohách. Ich definitívne ustávanie očakávame až v stredu popoludní,“ dodal SHMÚ.

lejak, búrky
Zdroj: TASR/František Iván
Súvisiace témy:
Počasie Povodne na Slovensku Správy z domova
