Slovensko pripravuje zásadnú reformu sociálnych služieb.
Slovensko pripravuje zásadnú reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má priniesť jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti. Zmena reaguje na rastúci počet seniorov a snahu lepšie podporiť ľudí, ktorí sa starajú o rodičov či starých rodičov doma. Ministerstvo práce chce, aby sa pomoc dostala priamo odkázaným osobám, a aby mali väčšiu slobodu rozhodovať o tom, akú starostlivosť využijú.
Nový príspevok môže dosiahnuť až 1 210 eur mesačne. Odkázaná osoba si bude môcť vybrať medzi neformálnou starostlivosťou od rodiny a službami profesionálnych opatrovateľov, prípadne ich kombinovať. Výška podpory sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti, typu starostlivosti a reálnych preukázaných nákladov. Čím väčší rozsah pomoci človek potrebuje, tým vyššiu sumu môže získať.
Reforma po prvýkrát hodnotí aj neformálnu starostlivosť ako plnohodnotnú súčasť systému. Finančnú podporu tak dostanú aj rodinní opatrovatelia, priatelia či blízke osoby, ktoré zabezpečujú každodennú pomoc v domácnosti. Ministerstvo tým reaguje na dlhoročnú kritiku, že starostlivosť v rodine ostáva nedocenená, hoci ju v praxi vykonávajú tisíce ľudí. Cieľom reformy je prerozdeliť financie transparentnejšie a vytvoriť systém, ktorý lepšie zodpovedá potrebám seniorov aj ich rodín.