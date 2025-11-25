Okrem stromov popadalo oplotenie aj elektrické ohradníky.
Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú. Informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.
Pohyb návštevníkov by bol nebezpečný, lebo nápor snehu nevydržali ani viaceré oplotenia vrátane elektrických ohradníkov. S odstraňovaním následkov snehovej kalamity bojujú desiatky pracovníkov zoo, ale aj Civilná ochrana mesta, piliari zo Správy mestskej zelene či zamestnanci Mestských lesov Košice.
„V pohotovosti máme nasadené všetky mechanizmy s ich obsluhou. V tomto nevľúdnom počasí vynakladáme všetko úsilie na to, aby bol areál opäť prístupný verejnosti,“ povedal riaditeľ zoo Erich Kočner.
Ako Malešová uviedla, snehová kalamita nie je jediná, ktorá zoo zasiahla v uplynulých mesiacoch. Na začiatku roka to bola vtáčia chrípka a na jar zatvorila jej brány epidémia slintačky a krívačky. V týchto dňoch ide o prírodný živel, a to v čase, keď zoo vyšla s výzvou dosiahnuť míľnik 200 000 návštevníkov.
„V súčasnosti nie je jasné, koľko dní potrvá, kým sa zoo dokáže vysporiadať s následkami,“ dodala s tým, že škody zatiaľ neboli vyčíslené. Záujemcom pripomína, že stále môžu využiť návštevu Zoodomu na Mojmírovej ulici so stálou expozíciou plazov a obojživelníkov.
Mesto Košice vyhlásilo v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v noci z piatka (21. 11.) na sobotu (22. 11.) prvý kalamitný stupeň. Zoo je pre odstraňovanie následkov kalamity zatvorená od piatka, pričom odvtedy ešte niekoľkokrát snežilo.