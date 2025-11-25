Na Slovensku sa množia sporné poplatky u lekárov, hoci zákon jasne hovorí, že zdravotná starostlivosť hradená z verejného poistenia nemôže byť podmienená žiadnou ďalšou úhradou.
Na Slovensku rastie počet poplatkov, s ktorými sa pacienti stretávajú v ambulanciách, hoci zdravotná starostlivosť hradená z verejného poistenia má byť bez ďalších úhrad. Ministerstvo zdravotníctva upozorňuje, že lekári nesmú pýtať peniaze za recept, odporúčanie, registráciu alebo vyšetrenia, ktoré poisťovňa štandardne hradí. Najčastejší problém predstavujú poplatky za registráciu a prvovyšetrenie, ktoré ambulancie vyberajú napriek tomu, že zákon takúto úhradu nepozná.
Poplatky za prednostné vyšetrenie sú povolené iba vtedy, keď ide o nadštandardnú službu, napríklad vyšetrenie mimo ordinačných hodín alebo v rámci súkromnej starostlivosti bez zmluvy s poisťovňou. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský označil aktuálnu situáciu za „poplatkovú fantáziu“ a vyzval rezort, aby vytvoril jasné pravidlá, ktoré pacientom vysvetlia, za čo platia a čo má zostať bezplatné.
Ministerstvo zdravotníctva potvrdzuje, že problém je rozsiahly, a rokuje o ňom so zástupcami ambulancií. Štát chce pripraviť jednotný zoznam povolených poplatkov a zároveň zaviesť prehľadný katalóg výkonov. Minister Kamil Šaško uvádza, že pacienti doplácajú mimo systému 300 až 600 miliónov eur ročne, a preto rezort pripravuje legislatívne úpravy, ktoré majú priniesť prehľadnejšie a jednotné pravidlá.