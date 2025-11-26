SHMÚ pre okresy Zvolen a Veľk Krtíš vyhlásil tretí stupeň výstrahy pred
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Riziko povodní je aj v okresoch Prievidza, Zlaté Moravce, Krupina, Levice a Gelnica, kde platí druhý stupeň výstrahy. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja platí prvý stupeň výstrahy pred povodňou. SHMÚ varuje v stredu aj pred silným dažďom a snežením, a to najmä na strednom Slovensku.
Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia na prítokoch stredného Hrona (Neresnica, Slatina, Jasenica, Zolná) kulminácie vodných hladín na úrovni 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Zároveň na prítokoch stredného Ipľa (Krtíš, Stará rieka) očakávajú pretrvávanie vodných hladín na úrovni 2. až 3. stupňa povodňovej aktivity. Na hlavnom toku Ipľa môže byť v stredu alebo vo štvrtok dosiahnutý alebo prekročený 1. stupeň povodňovej aktivity.
Meteorológovia hovoria o komplikovanej hydrologickej situácii najmä v južnej polovici stredného Slovenska. „Po trvalom a lokálne aj výdatnom daždi pozorujeme v povodiach Nitry, Žitavy, Hrona, Ipľa, Slanej a Hornádu výrazné vzostupy vodných hladín na väčšine tokov s prekročením 1. až 3. stupňa povodňovej aktivity na takmer štyroch desiatkach vodomerných staníc,“ konštatuje SHMÚ na sociálnej sieti s tým, že časť z nich je už po kulminácii alebo aktuálne kulminuje.
Povodeň zasiahla aj oblasti mimo tokov
Popri topiacom sa snehu zaznamenávajú meteorológovia v najviac zasiahnutých častiach povodí aj výskyt sprievodných povodňových javov mimo tokov, teda stekanie vody zo svahov, zaplavenie polí, ciest i podjazdov. Vyvrcholenie zrážkovej činnosti očakávajú v priebehu dňa, rovnako tak aj kulminácie na väčšine prítokov hlavných riek.
Vodné toky začali stúpať v utorok okolo poludnia a popoludní prekročili stupne povodňovej aktivity. Najvyššie tretie stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté po polnoci a v raňajších hodinách v povodí Ipľa a Slatiny. Druhé stupne povodňovej aktivity sa vyskytli na mnohých staniciach v povodí Nitry - Handlovka, Žitava, Oslanský a Lehotský potok, v povodí Hrona - Slatina, v povodí Ipľa - Stará rieka, Krupinica, v povodí Slanej - Štítnik, Štiavnica, v povodí Hornádu - Hnilec, v povodí Bodrogu - Olšava. „Prvé stupne povodňovej aktivity pretrvávajú na mnohých staniciach,“ priblížila Danica Lešková, vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy SHMÚ.
Pršať začalo už v pondelok
Pršať začalo na väčšine územia už v pondelok v podvečerných hodinách. Silný dážď podľa meteorológov ešte pretrváva na strednom a východnom Slovensku. Najvyššie 24-hodinové úhrny zrážok 50 - 60 mm sa vyskytli na strednom Slovensku s maximom 72 mm v Motyčkách.
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa platia pre väčšinu Banskobystrického kraja a okresy Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Spadnúť tam môže viac ako 50 mm zrážok. Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Košice okolie, Spišská Nová Ves, Levice, Poprad, Martin a Turčianske Teplice. Spadnúť tam môže viac ako 35 mm zrážok.
Platia tiež výstrahy pred snežením. Výstrahy prvého stupňa platia pre takmer celý Žilinský kraj a okresy Považská Bystrica, Púchov a Poprad. Vo vyšších polohách by miestami mohlo spadnúť desať až 20 cm nového snehu. Tvoriť sa môžu zároveň snehové jazyky a záveje.