Požiar vypukol v utorok po 23.00 v časti Domky.
➔ Štyria ľudia zomreli pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice.
➔ Oheň vypukol v utorok (25. 11.) po 23.00 h v časti Domky.
➔ Hasiči zasahovali niekoľko hodín, informáciu potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre Michaela Gundová.
Širší Kontext: Kozárovce ležia v okrese Levice v Nitrianskom kraji. Zásahy v regióne koordinuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre, ktorý patrí pod Ministerstvo vnútra SR. Pri požiaroch v rodinných domoch zisťovatelia príčin požiarov skúmajú miesto, aby určili zdroj a príčinu vzniku ohňa. Hasiči dlhodobo upozorňujú, že riziko požiarov v domácnostiach stúpa najmä počas chladných mesiacov, často v súvislosti s vykurovaním, elektrickými spotrebičmi alebo nedbanlivosťou pri fajčení. Požiare v noci bývajú nebezpečnejšie, pretože ľudia spia a neskôr zaregistrujú dym či plamene.