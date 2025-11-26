Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 26. novembra 2025 o 9:12
Čas čítania 0:34

Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)

Na Slovensku platia viaceré výstrahy. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene (+ mapy)
Zdroj: TASR/Miroslav Košírer

Varuje pred silným dažďom i povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.

  • Na strednom Slovensku môže aj počas stredy spadnúť viac ako 50 mm zrážok.
  • Výstrahy druhého stupňa platia v niekoľkých okresoch do dnešného popoludnia.
  • Na severe Slovenska platí aj výstraha pred snežením, ktorá platí do 15.00.

Širší kontext: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal hydrologické výstrahy pre viaceré okresy južného a stredného Slovenska. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene, kde SHMÚ vydal výstrahy tretieho stupňa. Pre podmyté koľaje vlaky v okresnom meste odriekli

Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.

shmú shmú shmú shmú
Správy počasie Správy z domova
