Varuje pred silným dažďom i povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.
- Na strednom Slovensku môže aj počas stredy spadnúť viac ako 50 mm zrážok.
- Výstrahy druhého stupňa platia v niekoľkých okresoch do dnešného popoludnia.
- Na severe Slovenska platí aj výstraha pred snežením, ktorá platí do 15.00.
Širší kontext: Slovenský hydrometeorologický ústav vydal hydrologické výstrahy pre viaceré okresy južného a stredného Slovenska. Najvážnejšia situácia je vo Zvolene, kde SHMÚ vydal výstrahy tretieho stupňa. Pre podmyté koľaje vlaky v okresnom meste odriekli.
Cesta I/66 medzi Zvolenom a Banskou Bystricou je obojsmerne uzavretá. Dôvodom je veľké množstvo vody na vozovke. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
„Z Banskej Bystrice do Zvolena a opačne sa momentálne po ceste I/66 nedostanete. Dôvodom je voda na ceste, ktorá sa v časti daného úseku nahromadila na vozovke z dôvodu intenzívnych zrážok," priblížila polícia s tým, že cesta bude uzavretá niekoľko hodín.