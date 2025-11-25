Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
včera 25. novembra 2025 o 20:04
Čas čítania 1:46

ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia

ZSSK mení grafikon: Posilnia viaceré úseky a obnovia žiadané priame spojenia
Zdroj: ZSSK

Železnice sľubujú zlepšenia aj rýchlejšie spojenie medzi západom a východom.

Nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustí 14. decembra. Zmeny prinesú nové spojenia, viac vlakových spojov v rannej a popoludňajšej špičke a podporia aj cestovanie v rámci dochádzania ľudí do zamestnania a škôl. V utorok o tom informoval hovorca ZSSK Ján Baček.

Národný dopravca sa pri príprave zmien zameral najmä na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami,“ uviedla spoločnosť.

V diaľkovej doprave budú jazdiť expresy Kriváň aj Tatran na trase medzi Košicami a Bratislavou rýchlejšie. Najrýchlejšie Kriváne zvládnu trasu podľa spoločnosti za menej ako päť hodín. Nočné rýchliky Zemplín budú opäť jazdiť do Humenného, no z dôvodu nízkeho využitia a optimalizačných opatrení bez autovozňa. Na linke Praha - Bratislava - Budapešť bude väčšina vlakov premávať v moderných súpravách ComfortJet a RailJet, ktoré ponúkajú reštauračnú zónu, detské kino či prebaľovací pult.

Priame vlakové spojenie medzi Bratislavou a Banskou Bystricou

Na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou sa obnoví priame vlakové spojenie bez prestupu na náhradný autobus a od leta 2026 budú rýchliky medzi Bratislavou a Žilinou jazdiť v hodinovom intervale až po Žilinu. Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú jazdiť až do Žiliny.

Zlepšiť by sa mala aj doprava na Záhorí, v Bratislavskom a Trnavskom kraji začnú všetky vlaky na trase Bratislava – Kúty zastavovať aj v Sekuliach. Posledný večerný spoj z Kútov do Skalice opäť pôjde vlakom. Na linke Kúty – Brodské upravia prestup na vlaky EuroCity smer Bratislava aj opačne. V Trenčianskom kraji nový ranný vlak do Handlovej umožní deťom príchod do školy pred jej začiatkom a počas roka posilnia aj spoje medzi Trenčínom a Žilinou.

V rámci Žilinského kraja železnice zrýchlia prestupy, a to napríklad v Kraľovanoch, kde budú ľudia čakať len niekoľko minút. V regióne pribudnú i posilnené diaľkové spoje smerom do Žiliny.

Nitriansky kraj by mal zaznamenať zlepšenie pri linke Nové Zámky – Levice, ktorá sa vracia k pravidelnému taktu, pričom počas špičky pôjdu vlaky každú hodinu. Po výlukách sa vráti trať Nová Baňa - Levice a Fiľakovo - Lučenec v Banskobystrickom kraji do bežného režimu bez prestupu na náhradný autobus.

Na druhej strane pozastavia dopravu na trase Šahy - Zvolen pre nízky dopyt po cestovaní vlakmi. Na východnom Slovensku bude opäť fungovať prevádzka vlakov na linke Košice - Humenné, kde pribudne viac spojov počas pracovných dní. Pribudnú tiež nové spoje medzi Kežmarkom a Starou Ľubovňou a ZSSK pripravuje aj dopravu pre budúcich zamestnancov automobilového závodu vo Valalikoch smerom do Moldavy nad Bodvou, Rožňavy, Čane a priľahlých obcí.

Budúci rok však plánujú aj výlukové práce na tratiach z dôvodu modernizácie železničnej infraštruktúry. Rekonštrukčné práce plánujú na úsekoch Bratislava-Rača - Nové Mesto nad Váhom, Cífer - Trnava, Poprad - Vydrník, Červená Skala - Telgárt či Púchov - Horní Lideč.

zssk vagón
Zdroj: ZSSK
