Zmeny budú účinné od 1. decembra.
Od 1. decembra 2025 sa na Slovensku končí poskytovanie štátnej pomoci pri zvýšených splátkach hypotekárnych úverov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už po tomto dátume nebudú príspevky vybavovať ani posudzovať.
To znamená, že pomoc pri splácaní úveru na bývanie už nebude zaručená zákonom. Štát prenáša zodpovednosť na banky, pričom ich účasť je výlučne dobrovoľná a občan na ňu nemá právny nárok tak, ako to bolo doteraz.
Podstatné informácie, ktoré je potrebné vedieť
- žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je možné doručiť na príslušný úrad práce najneskôr do 30.11.2025 (vrátane),
- žiadosti doručené po 1. decembri 2025 už úrady práce nebudú vybavovať,
- nároky na príspevok, ktoré trvajú k 30.11.2025, automaticky zanikajú od 01.12.2025,
- posledná úhrada príspevku bude poskytnutá za mesiac november 2025 (vyplatená v decembri),
- o zániku nároku úrad nebude vydávať písomné rozhodnutie.
Nová právna úprava umožňuje bankám dobrovoľne poskytovať tzv. hypotekárnu pomoc, spočívajúcu v refundácii časti zvýšenej splátky úveru. Je potrebné zdôrazniť, že banky nemajú povinnosť túto pomoc poskytovať. Hoci Ministerstvo financií uvádza, že ide o „pokračovanie pomoci“, v praxi bude závisieť výlučne od rozhodnutia danej bankovej inštitúcie, či sa do nového systému zapojí alebo nie.
Ako bude hypotekárna pomoc vyzerať v praxi?
Výška pomoci:
- klient dostane 75 % z rozdielu medzi novou (vyššou) a pôvodnou splátkou, maximálne 150 € mesačne.
Kto má automatický nárok?
- osoby, ktoré už pred 1. 12. 2025 poberali štátny príspevok alebo naň mali nárok - tým bude banka posielať pomoc automaticky (bez žiadosti), ak sa rozhodla do systému zapojiť.
Aké sú podmienky pre ostatných?
- k začatiu splácania úveru došlo pred 1. 1. 2024,
- splátka sa spotrebiteľovi zvyšuje pri prvej zmene fixácie po 31. 7. 2025,
- príjem domácnosti za rok 2024 nesmie presiahnuť 1,6-násobok priemernej mzdy,
- nehnuteľnosť musí slúžiť na vlastné bývanie (nie prenájom) – postačuje čestné vyhlásenie; v prípade nepravdivých údajov je klient povinný poskytnutú pomoc vrátiť,
- nehnuteľnosť sa musí nachádzať výlučne na území Slovenskej republiky,
- pomoc sa poskytuje len na jednu zmluvu o úvere a pre jednu nehnuteľnosť.
Štát odôvodňuje ukončenie pomoci potrebou konsolidácie verejných financií. Opozícia však upozorňuje, že prenesenie zodpovednosti na banky môže viesť k zdraženiu ich služieb pre všetkých klientov. „Ak banka bude donútená dobrovoľne, nedobrovoľne akokoľvek dotovať nejakej skupine klientov hypotéku, zaplatia to ostatní klienti vo vyšších poplatkoch alebo vo vyšších úrokoch,“ uviedol poslanec Marián Viskupič (SaS).
Podľa niektorých analytikov nemožno v najbližšom roku očakávať výrazné cenové výkyvy. Pre úroky na hypotékach sú kľúčové najmä kroky Európskej centrálnej banky, vývoj výnosov štátnych dlhopisov, globálna ekonomická situácia či konkurencia medzi bankami.
„Ak sa pozrieme na tieto faktory, v horizonte jedného roka neočakávame zásadné zmeny a výkyvy. Predpokladáme preto, že k výraznejším pohybom na sadzbách hypotekárnych úverov nedôjde, skôr sa bavíme o zmenách v desatinách percentuálneho bodu,“ uviedol pre Refresher Matej Horňák zo Slovenskej sporiteľne.
Pomoc bude poskytovaná do 30. novembra 2027. Po tomto dátume pomoc končí, pokiaľ nebude prijatá nová právna úprava. Banky, ktoré sa rozhodnú pomoc poskytovať, s ňou musia začať najneskôr do 1. mája 2026.