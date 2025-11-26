Kategórie
TASR
dnes 26. novembra 2025 o 11:10
Čas čítania 0:34

V Petržalke horela elektrokolobežka. Z jedenásteho poschodia evakuovali šesť ľudí, dvaja skončili v nemocnici

V Petržalke horela elektrokolobežka. Z jedenásteho poschodia evakuovali šesť ľudí, dvaja skončili v nemocnici
Zdroj: iFix

Dve osoby po vdýchnutí dymu skončili v nemocnici, príčinou bola predbežne technická porucha, škoda 500 €.

➔ V utorok (25. 11.) večer horela elektrokolobežka na 11. poschodí bytovky na Kopčianskej ulici v bratislavskej Petržalke.

➔ Zo zadymených priestorov vyviedli šesť ľudí; záchranári ich ošetrili a dvoch intoxikovaných previezli do nemocnice.

➔ Predbežnou príčinou bola podľa hasičov technická porucha na kolobežke; majiteľovi vznikla škoda približne 500 eur.

Kontext: Elektrokolobežky používajú lítiovo-iónové batérie, ktoré pri poškodení alebo technickej poruche môžu rýchlo vzplanúť. Pri takomto horení vzniká hustý a toxický dym, preto záchranári často riešia práve intoxikácie dymom, ako v tomto prípade. Hasiči dlhodobo upozorňujú, aby ľudia nabíjali batériové zariadenia pod dohľadom, na nehorľavom povrchu a s originálnymi, nepoškodenými nabíjačkami; v bytových domoch tiež odporúčajú neskladovať a nenabíjať kolobežky v spoločných únikových cestách (chodby, schodiská). Požiare vo vyšších poschodiach komplikujú zásah aj evakuáciu, lebo dym rýchlejšie zaplní spoločné priestory a obmedzí únikové trasy. O zásahu informoval HaZZ SR na sociálnej sieti.

Súvisiace témy:
Elektrokolobežky Požiar Bratislava
