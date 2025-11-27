Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli predbežnú dohodu o ochrane mačiek a psov v Únii.
- Európsky parlament a členské štáty v Rade Európskej únie dosiahli v utorok večer predbežnú dohodu o nových pravidlách zaobchádzania s mačkami a psami.
- Po formálnom schválení nové predpisy zjednotia štandardy pre starostlivosť a podmienky chovu týchto zvierat v celej Únii a ich kontrolu s cieľom obmedziť nelegálny obchod.
- Dohoda ráta s tým, že všetky psy a mačky v Únii budú do stanoveného termínu identifikovateľné mikročipom a registrované v interoperabilných národných databázach.
- Zároveň zakazuje reprodukciu zvierat s extrémnymi konformnými znakmi, ktoré predstavujú vysoké riziko negatívneho vplyvu na ich zdravie a pohodu.
- Zakázané má byť aj kríženie príbuzných jedincov, s výnimkou zachovania miestnych plemien s obmedzeným genetickým fondom.
Širší kontext: Európska komisia predložila návrh v roku 2023. Na rozdiel od tejto legislatívy sa návrh pravidiel aktualizujúci normy pre prepravu zvierat z toho istého roka dosiaľ nedostal do medziinštitucionálnych rokovaní. Tento návrh podľa Politica „uviazol“ pod ťarchou tisícov pozmeňujúcich návrhov v EP a členské štáty v Rade stále nedospeli ku kompromisu.
Dánsky minister poľnohospodárstva Jacob Jensen označil utorkovú dohodu za „prvú svojho druhu“ a dôležitý krok správnym smerom pre dobré životné podmienky zvierat v Európe. Podobné vyhlásenie poskytla aj hlavná vyjednávačka EP Veronika Vrecionová z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Podľa nej nové pravidlá „sťažia nelegálnym podnikateľom fungovanie“ a obmedzia tých, ktorí vnímajú zvieratá ako prostriedok rýchleho zisku.
Predbežnú dohodu musia pred formálnym prijatím a nadobudnutím platnosti schváliť ministri členských štátov v Rade EÚ a Európsky parlament.
