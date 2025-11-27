Kategórie
TASR
dnes 27. novembra 2025 o 7:20
Čas čítania 0:58

EÚ zrejme prikáže začipovať všetky psy a mačky. Nové pravidlá zároveň zakážu kríženie mnohých plemien

Zdroj: Pexels/Blue Bird

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli predbežnú dohodu o ochrane mačiek a psov v Únii.

  • Európsky parlament a členské štáty v Rade Európskej únie dosiahli v utorok večer predbežnú dohodu o nových pravidlách zaobchádzania s mačkami a psami.
  • Po formálnom schválení nové predpisy zjednotia štandardy pre starostlivosť a podmienky chovu týchto zvierat v celej Únii a ich kontrolu s cieľom obmedziť nelegálny obchod. 
  • Dohoda ráta s tým, že všetky psy a mačky v Únii budú do stanoveného termínu identifikovateľné mikročipom a registrované v interoperabilných národných databázach.
  • Zároveň zakazuje reprodukciu zvierat s extrémnymi konformnými znakmi, ktoré predstavujú vysoké riziko negatívneho vplyvu na ich zdravie a pohodu.
  • Zakázané má byť aj kríženie príbuzných jedincov, s výnimkou zachovania miestnych plemien s obmedzeným genetickým fondom.

Širší kontext: Európska komisia predložila návrh v roku 2023. Na rozdiel od tejto legislatívy sa návrh pravidiel aktualizujúci normy pre prepravu zvierat z toho istého roka dosiaľ nedostal do medziinštitucionálnych rokovaní. Tento návrh podľa Politica „uviazol“ pod ťarchou tisícov pozmeňujúcich návrhov v EP a členské štáty v Rade stále nedospeli ku kompromisu.

26. novembra 2025 o 20:00 Čas čítania 2:33 Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti

Dánsky minister poľnohospodárstva Jacob Jensen označil utorkovú dohodu za „prvú svojho druhu“ a dôležitý krok správnym smerom pre dobré životné podmienky zvierat v Európe. Podobné vyhlásenie poskytla aj hlavná vyjednávačka EP Veronika Vrecionová z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Podľa nej nové pravidlá „sťažia nelegálnym podnikateľom fungovanie“ a obmedzia tých, ktorí vnímajú zvieratá ako prostriedok rýchleho zisku.

Predbežnú dohodu musia pred formálnym prijatím a nadobudnutím platnosti schváliť ministri členských štátov v Rade EÚ a Európsky parlament.

25. novembra 2025 o 7:14 Čas čítania 0:48 Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad Eurokomisia chce od Slovenska vysvetlenie. Vláda plánuje zrušiť dôležitý úrad
26. novembra 2025 o 9:54 Čas čítania 0:47 Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska Švédsko chce nakúpiť strely s doletom až 2 000 kilometrov. Krajina tvrdí, že musí odpovedať na rastúce kapacity Ruska
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
