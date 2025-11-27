Podozrivý predmet spôsobil rozruch na základnej škole v Michalovciach
Podozrivú plynovú nádobu našli na jednej z michalovských základných škôl. Informujú noviny.sk Plynovú fľašu objavil školník. Oznámil to vedeniu školy a na miesto privolali políciu.
Polícia uzavrela okolie. Údajne sa na nej nachádzal nápis „Zelensky for you“.Na miesto polícia privolala pyrotechnikov. Zamestnancov školy ani žiakov nemuseli evakuovať.
„Nádoba bola skontrolovaná policajným pyrotechnikom aj expertmi z kriminalisticko-expertízneho ústavu, následne bola zaistená na ďalšie skúmanie," povedala hovorkyňa krajského policajného zboru Košice Lenka Ivanová.
Polícia stále zisťuje príčinu ako sa nádoba do školy dostala a kto ju tam priniesol. „Michalovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Vzhľadom na ďalšie prebiehajúce procesné úkony bližšie, ani podrobnejšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť," tvrdí Ivanová.