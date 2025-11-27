Polícia muža zadržala.
Vo štvrtok ráno 27. novembra volala žena na políciu, vraj ju mal manžel kontaktovať s tým, že ide do štvrtok zavraždiť ich spoločnú dcéru. Informovali o tom tvnoviny. Dcéra sa bola v jednej zo škôl v Žiline. Podľa informácií policajné hliadky vyrazili ihneď na miesto.
Zamkli vchody do školy a prehľadali okolie. Otca dievčaťa nenašli. Situácia bola vážna, keďže podľa dostupných informácií má byť vlastníkom zbrojného preukazu aj zbrane. Polícia ho nakoniec našla, zbraň pri sebe nemal.