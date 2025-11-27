Rastie obľuba čínskych e-shopov; 75 % opýtaných uprednostňuje cenu.
➔ Slováci nad 18 rokov plánujú tento rok minúť na vianočné darčeky v priemere 220 eur, vlani to bolo 204 eur. Prieskum urobila agentúra 2muse v novembri 2025 na vzorke 414 ľudí pre občianske združenie E-commerce Slovakia. Ľudia s nižším príjmom rátajú až so 100-eurovým škrtom. Darčeky stále kupuje takmer každý z opýtaných – 88 % a najčastejšie volí hotovosť.
➔ Najčastejšími darčekmi sú kozmetika, oblečenie, knihy a hračky, potom darčekové poukážky. Zážitky, šperky či elektroniku dáva len 2 % ľudí, vlastnoručne vyrobené darčeky pripravuje len 1 % z nich.
➔ 18 % z opýtaných plánuje nakupovať tento rok menej, 65 % rovnako ako minulý rok a iba 8 % viac.
➔ Slováci nakupujú online stále častejšie. Doručenie kuriérom domov už nie je na prvom mieste ako v roku 2022 (vtedy ho preferovalo 74 %); Teraz je kuriér rovnako častou voľbou ako vyzdvihnutie na výdajnom mieste či z boxu – všetky tieto spôsoby aspoň niekedy využíva 51 % až 57 % zákazníkov. Na zľavy si vždy počká 46 % ľudí, spontánne nakupuje 11 %.
➔ Rýchlo rastú čínske e-shopy: Na Temu aspoň raz týždenne alebo niekoľkokrát mesačne nakupuje 16 % Slovákov; Temu, AliExpressu či Sheinu dokonca Slováci dôverujú viac než Amazonu alebo eBay. 75 % tam nakupuje kvôli nižšej cene, hoci 56 % si myslí, že tovar môže obsahovať zakázané látky, a 65 % priznáva, že produkty neprechádzajú rovnakými kontrolami ako v slovenských či európskych e-shopoch. Problém s kvalitou už riešilo 41 % nakupujúcich (22 % dostalo nekvalitný tovar, 13 % iný, než bol na fotke; balíky meškali alebo vôbec neprišli).