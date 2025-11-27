Tri prípady v Zborove: rodičia obvinení, žiaci vymeškali viac ako 630, 105 a 115 hodín.
➔ Polícia v Bardejove obvinila viacerých rodičov z trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože ich deti dlhodobo nechodili do školy.
➔ Vyšetrovateľ obvinil 32-ročnú ženu a 33-ročného muža, rodičov štyroch detí vo veku 15, 10, 8 a 6 rokov, ktoré v škole v Zborove spolu vymeškali viac ako 630 hodín.
➔ Polícia rieši aj dva ďalšie prípady: jeden žiak vymeškal 105 neospravedlnených hodín (rodičia 38 a 44 rokov) a ďalší 115 hodín (rodičia 37 a 40 rokov)
Citát: „Ako rodičia štyroch detí vo veku 15, 10, osem a šesť rokov, zanedbávali ich povinnú školskú dochádzku, čím im umožnili viesť záhaľčivý život. Deti navštevovali školu v obci Zborov a vymeškali spolu viac ako 630 hodín,“ povedala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Kontext:
- Rodičia majú zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby dieťa chodilo do školy.
- Trestný zákon sa zaoberá situáciami, keď dospelý vedie osobu mladšiu ako 18 rokov k záhaľčivému spôsobu života alebo jej to umožní zanedbávaním starostlivosti a výchovy. Za základnú skutkovú podstatu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky; pri prísnejších okolnostiach zákon počíta s vyššími sadzbami.
- Školy evidujú dochádzku a pri opakovaných neospravedlnených hodinách informujú zákonných zástupcov, obec a orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak rodičia napriek upozorneniam nezabezpečia dochádzku, polícia môže začať trestné stíhanie podľa Trestného zákona.