Podať žiadosť môžeš od 12. januára 2026 o 12.00 h cez portál Inowa.
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlasuje novú výzvu Inovačné poukážky na robotizáciu a automatizáciu v priemysle. Podnikatelia môžu získať podporu až do výšky 30 000 eur na projekty zamerané na modernizáciu výroby a vývoj inovatívnych technologických riešení. Podávanie žiadostí prostredníctvom portálu Inowa spustia 12. januára 2026 o 12.00 h.
Výzva prepája podniky s výskumnými organizáciami
Spresnila, že výzva sa realizuje v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2 a jej cieľom je podporiť firmy pri vývoji, testovaní a zavádzaní pokročilých technológií, ktoré posúvajú podniky smerom k princípom Priemyslu 4.0.
Podporené môžu byť aj projekty zamerané na robotizáciu výroby, optimalizáciu procesov, vývoj softvéru a hardvéru či implementáciu „smart factory“ riešení. Výzva zároveň prepája podniky s výskumnými organizáciami, čím posilňuje ich inovačnú kapacitu.
„Podnikatelia môžu získať inovačné poukážky v hodnote od 3 000 do 30 000 eur, pričom intenzita pomoci je až 85 % oprávnených nákladov. Súčasťou výzvy je aj komplexné online inovačné poradenstvo, ktoré žiadateľom poskytne odbornú podporu pri realizácii projektov,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Michal Fiala.
Pre záujemcov pripravujú informačný webinár
Podporené aktivity zahŕňajú najmä meranie, diagnostiku, testovanie a analýzy realizované v rámci vývoja nových produktov a procesov. Súčasťou je aj návrh a vývoj technologických postupov, zariadení, materiálov či systémov, ako aj tvorba softvéru, hardvéru, technickej dokumentácie, prototypov a funkčných vzoriek.
Aktivity sa ďalej zameriavajú na optimalizáciu výrobných postupov a parametrov s cieľom zvýšiť efektivitu alebo znížiť náklady, a takisto na simulácie a modelovanie procesov súvisiace s vývojom či zavádzaním nových riešení.
Hovorkyňa dodala, že SIEA pripravuje pre záujemcov informačný webinár, na ktorom predstaví podmienky výzvy a proces podávania žiadostí. Termín konania webinára je 9. decembra 2025 o 13.00 h.