Rezort pripravuje úpravu jazykového zákona.
Generálny tajomník Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala v relácii Ako ďalej na TA3 oznámil, že rezort pripravuje úpravu jazykového zákona. Cieľom je posilniť používanie slovenčiny vo verejnom priestore a obmedziť nadmerné používanie cudzích jazykov. Tvrdí, že slovenčina je vo verejnom priestore vytláčaná angličtinou. Po vzore Francúzska by chcel zmeniť do národného jazyka napríklad aj známy slogan „Just do it“.
Viac informácií nájdeš vo videu:
