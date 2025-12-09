Kategórie
redakcia
dnes 9. decembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:48

Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne

Štát zavádza nový príspevok na starostlivosť. Opatrovateľ môže získať až 1 210 eur mesačne

Štát pripravuje novú reformu sociálnych služieb, ktorá zavedie jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti a po prvý raz finančne ocení aj rodinných opatrovateľov.

S rastúcim počtom ľudí v dôchodkovom veku sa zintenzívňuje diskusia o tom, ako zabezpečiť starostlivosť o rodičov či starých rodičov a ako to finančne zvládnuť. Ministerstvo práce preto pripravilo reformu financovania sociálnych služieb, ktorá má priniesť zásadné zmeny v podpore odkázaných osôb a ich opatrovateľov.

Nový systém zavedie jednotný príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý nahradí doterajší opatrovateľský príspevok. Cieľom je, aby finančná podpora smerovala priamo tým, ktorí ju potrebujú. Teda k odkázaným osobám, ich rodinám alebo profesionálnym opatrovateľom. Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti a rozsahu starostlivosti. Najvyšší príspevok môže dosiahnuť 1 210 eur mesačne pri starostlivosti o dieťa a 1 010 eur pri dospelom.

Reforma umožní aj kombináciu formálnej a neformálnej starostlivosti. Teda napríklad situáciu, keď sa o človeka počas dňa stará zariadenie a večer rodina. Súčasťou systému je aj nová časť príspevku určená pre neformálnych opatrovateľov, teda príbuzných či priateľov, ktorí sa o odkázaného starajú doma bez pomoci profesionálov.

Štát chce týmto krokom po prvý raz uznať domácu opateru ako rovnocennú profesionálnej. Príspevok však nebude vyplácaný priamo odkázanej osobe, ale tomu, koho si ako opatrovateľa určí, či už pôjde o člena rodiny, známeho alebo pracovníka sociálneho zariadenia. Viac o novej reforme si prečítaš v našom článku.

peniaze
Zdroj: Pexels
