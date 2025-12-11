Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 11. decembra 2025 o 7:14
Čas čítania 0:56

Ukrajina poslala USA aktualizovaný mierový dokument. Obsahuje vraj 20 bodov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ukrajina poslala USA aktualizovaný mierový dokument. Obsahuje vraj 20 bodov
Zdroj: Toby Melville/Pool Photo/AP

Zatiaľ nie je isté, ktoré body vynechali či upravili.

Ukrajina poslala Spojeným štátom aktualizovaný plán na ukončenie vojny s Ruskom, agentúre AFP to v stredu oznámili dvaja ukrajinskí predstavitelia oboznámení so záležitosťou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že Ukrajina dokončuje 20-bodový mierový dokument a v „blízkej budúcnosti“ ho predloží USA. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ neskôr oznámil, že Kyjev už USA poslal aktualizovaný návrh, pričom neuviedol žiadne podrobnosti.

„Plán zohľadňuje víziu Ukrajiny - ide o ďalší návrh na primerané riešenia problémových otázok,“ povedal ďalší predstaviteľ. „Neposkytujeme podrobnosti, kým nepoznáme reakciu americkej strany,“ dodal.

Pôvodný 28-bodový plán, ktorý USA v novembri predložili Kyjevu, okrem iného zahŕňal územné ústupky v prospech Ruska a podľa médií vyhovoval viacerým požiadavkám Moskvy.

Obnova krajiny po vojne

Zelenskyj v utorok povedal, že americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine bol zredukovaný na 20 bodov. Priblížil, že ide o tri dokumenty: 20-bodová dohoda a dva samostatné dokumenty - jeden o bezpečnostných zárukách a druhý o obnove Ukrajiny po ukončení vojny.

Následne v stredu Zelenskyj uviedol, že o obnove Ukrajiny diskutoval s poradcom a zaťom amerického prezidenta Jaredom Kushnerom, americkým ministrom financií Scottom Bessentom a výkonným riaditeľom investičnej spoločnosti BlackRock Larrym Finkom.

„Toto možno považovať za prvé stretnutie skupiny, ktorá bude pracovať na dokumente tykajúcom sa rekonštrukcie a hospodárskej obnovy Ukrajiny,“ uviedol ukrajinský prezident na sociálnych sieťach. Konštatoval, že aktualizovali aj úvahy o 20 bodoch rámcového dokumentu na ukončenie vojny. „Celková bezpečnosť totiž určí ekonomickú bezpečnosť a bude základom bezpečného podnikateľského prostredia,“ dodal.

11. decembra 2025 o 5:44 Čas čítania 0:31 TABUĽKA: Toto sú najväčší daňoví dlžníci na Slovensku. Dlhujú stovky miliónov eur TABUĽKA: Toto sú najväčší daňoví dlžníci na Slovensku. Dlhujú stovky miliónov eur
9. decembra 2025 o 8:31 Čas čítania 0:59 PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
9. decembra 2025 o 7:10 Čas čítania 0:44 PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia už o pár týždňov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko PREHĽAD: Tieto 2 kľúčové úseky D1 dokončia už o pár týždňov: Pozri si, o koľko rýchlejšie prejdeš cez Slovensko
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred hodinou
AKTUÁLNE: Autobus v okrese Lučenec zišiel z cesty a skončil v priekope
AKTUÁLNE: Autobus v okrese Lučenec zišiel z cesty a skončil v priekope
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
Niektorých Slovákov čaká prudký nárast cien za energie. Týka sa to týchto domácností
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
PREHĽAD: Nové pravidlá pre daňový bonus na dieťa. Rodičia si môžu prilepšiť o stovky eur mesačne
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 4 dňami
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
Na Slovensku bude od budúceho týždňa teplejšie. Počasie bude pripomínať začiatok jari, na sneh zabudni
pred 3 dňami
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
pred 2 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
4. 12. 2025 5:46
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Ako sa pripraviť na blackout: Ministerstvo vnútra zverejnilo rady pre domácnosti
Lifestyle news
Katniss a Peeta sú späť: Jennifer Lawrence a Josh Hutcherson sa objavia v novom prequele Hunger Games pred 9 minútami
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta pred 51 minútami
Playboi Carti vstupuje do sveta Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj hudobných trackov včera o 17:05
Poznáme najpopulárnejšie mená roku 2025: Na Slovensku opäť vedie Sofia a Jakub včera o 16:14
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti včera o 15:37
Šéf OpenAI Sam Altman priznal, že umelú inteligenciu používa aj pri výchove syna. Internet tým rozdelil na dva tábory včera o 14:52
Yzomandias potvrdil, že patrí k špičke československej hudobnej scény. O2 arénu vypredal za pár hodín včera o 14:04
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025 včera o 13:21
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 € včera o 13:00
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna včera o 11:15
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
5. 12. 2025 18:33
AKTUÁLNE: Litva plánuje vyhlásiť celoštátnu núdzovú situáciu
Reagujú tak na mnohopočetné incidenty s balónmi.
Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky
včera o 09:31
Zelenskyj prehovoril o voľbách. Konať sa môžu aj za pár mesiacov, má však podmienky
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
pred 3 dňami
Štáty EÚ si prerozdelia migrantov: Novinka má pomôcť najviac zaťaženým krajinám
Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu
pred 4 dňami
Meteorológovia varujú pred klimatickými extrémami. Rok 2026 prinesie jav, ktorý môže mať dôsledky na globálnu klímu
Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie
pred 4 dňami
Musk navrhuje rozpustenie EÚ. Posťažoval sa na sociálnej sieti v reakcii na pokutu od Európskej komisie
Archeológovia objavili starovekú loď pri Alexandrii. Nové detaily prezrádzajú dôležité zistenia
pred 2 dňami
Archeológovia objavili starovekú loď pri Alexandrii. Nové detaily prezrádzajú dôležité zistenia
Ekonomika Všetko
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
7. 12. 2025 7:16
Niekedy úspešná firma zo Senice je na pokraji krachu. Tržby im násobne klesli
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
pred 2 dňami
SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja
Dohľad nad firmou je povinnosť, nielen formálna funkcia.
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
2. 12. 2025 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
1. 12. 2025 9:00
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
1. 12. 2025 7:05
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia