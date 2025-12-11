Na miesto dorazili všetky záchranné zložky a úsek cesty je momentálne úplne uzavretý.
Vo štvrtok ráno (11. 12.) došlo vo Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo policajné vozidlo s osobným autom. Presné okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Na miesto dorazili všetky záchranné zložky a úsek cesty je momentálne úplne uzavretý, informovali tvnoviny.sk.
Správu budeme aktualizovať.
