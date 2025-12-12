Polícia žiada vodičov o trpezlivosť.
Od piatku (12.12.2025) uzavreli úsek diaľnice D1 v smere do Trnavy od km 14 (Zlaté Piesky) po km 18 (Bernolákovo). Úsek znovu otvoria v nedeľu (14.12.2025).
Obchádzková trasa vedie od výjazdu z diaľnice D1 na Ivanku pri Dunaji na cestu I/61 (Stará Senecká cesta), následne je možné sa vrátiť na diaľnicu v križovatke Bernolákovo, príp. Senec, informuje polícia na svojom Facebooku. Polícia žiada vodičov o trpezlivosť.
12. decembra 2025 o 7:08 Čas čítania 0:36 Japonsko zasiahlo zemetrasenie. Obyvateľov varujú pred tsunami
12. decembra 2025 o 6:31 Čas čítania 0:42 Mastercard ruší obľúbený benefit. Bezplatné salóniky budú pre väčšinu cestujúcich minulosťou