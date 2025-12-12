Vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Legislatíva prináša aj ďalšie zmeny. Rieši preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.
Nové povinnosti pri poskytovaní ochrany
Po novom prokurátor alebo správny orgán musia počas poskytovania ochrany chránenému priebežne preskúmavať, či kvalifikované oznámenie spĺňa podmienky kvalifikovanosti a či ho oznamovateľ urobil v dobrej viere.
Toto preverovanie musia urobiť aj na základe podnetu zamestnávateľa chráneného oznamovateľa. Ak správny orgán či prokurátor zistia, že oznámenie nespĺňa podmienku kvalifikovanosti alebo že ho oznamovateľ neurobil v dobrej viere, zrušia rozhodnutie, ktorým ochranu poskytli.
Účinnosť a Veto Prezidenta
- Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.
- Novelu prezident SR Peter Pellegrini pôvodne vrátil poslancom na opätovné prerokovanie. Svoje rozhodnutie odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie.