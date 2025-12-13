Kategórie
TASR
dnes 13. decembra 2025 o 12:20
Čas čítania 0:32

V Berlíne budú v nedeľu rokovať o prímerí na Ukrajine. Pricestuje viacero významných predstaviteľov krajín

V Berlíne budú v nedeľu rokovať o prímerí na Ukrajine. Pricestuje viacero významných predstaviteľov krajín
Zdroj: TASR/František Iván

Kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, viacerými európskymi lídrami aj šéfmi Európskej únie či NATO.

Zástupcovia Spojených štátov, Ukrajiny, Nemecka a ďalších krajín budú v nedeľu v Berlíne rokovať o prímerí na Ukrajine. V sobotu o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemecké vládne zdroje.

Washington už predtým oznámil, že do Berlína pricestuje osobitný vyslanec Steve Witkoff, no podrobnosti ohľadom jeho návštevy neboli spočiatku známe.

Nemecká vláda ešte v piatok potvrdila, že kancelár Friedrich Merz sa v pondelok stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, viacerými európskymi lídrami aj šéfmi Európskej únie či NATO.

Podľa DPA by sa na stretnutí mal zúčastniť aj britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Agentúra pripomína, že od novembra, kedy bol zverejnený mierový návrh USA, sa uskutočnilo niekoľko kôl rokovaní medzi Washingtonom, Kyjevom a európskymi partnermi, počas ktorých krajiny predložili rôzne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tohto plánu.

Volodymyr Zelenskyj.
Volodymyr Zelenskyj. Zdroj: TASR/František Iván
Konflikt na Ukrajine Rusko Rusko-ukrajinský konflikt Správy zo sveta Ukrajina Vojna na Ukrajine
