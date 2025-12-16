Zamestnávatelia budú musieť zmenu nahlásiť sociálnej poisťovni.
Odvodová úľava v sume 300 eur mesačne bude od januára 2026 platiť pre zamestnancov-trénerov. Zamestnávatelia musia od 1. novembra do 31. decembra 2025 nahlásiť zmenu v registri Sociálnej poisťovne prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb, informuje Sociálna poisťovňa.
Kto môže byť v praxi Zamestnanec-Tréner?
- Tréner futbalu, hokeja, plávania, lyžovania atď. (ak je registrovaný).
- Osobný tréner alebo inštruktor športu vo fitnescentre (ak je registrovaný).
Kto Zamestnanec-Tréner NIE JE?
- Osoba, ktorá trénuje, ale nie je zapísaná v Registri fyzických osôb v športe.
- Tréner/zamestnanec pracujúci na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (pri tejto dohode sa uplatňuje iná, nižšia odvodová úľava).
- Fyzioterapeut, masér alebo iný podporný personál, ak nie je zároveň registrovaný ako tréner/športový odborník.
Odvodová odpočítateľná položka z príjmu z právneho vzťahu trénera zapísaného do registra fyzických osôb v športe v sume 300 eur mesačne naberie na účinnosti 1. januára 2026. Zamestnanec-tréner nemusí vo vzťahu k Sociálnej poisťovni urobiť žiaden administratívny krok.
Čo a kedy musí zamestnávateľ nahlásiť Sociálnej poisťovni
Ak právny vzťah trénera zapísaného do registra fyzických osôb v športe trvá k 31. decembru 2025, je potrebné, aby zamestnávateľ oznámil zmenu Sociálnej poisťovni prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb a to najskôr od 1. novembra 2025 a najneskôr do 31. decembra 2025, pričom ako dátum vzniku zmeny uvedie dátum 1. január 2026.
Ak ide o zamestnanca-trénera, ktorý si uplatnil odvodovú odpočítateľnú položku 200 eur, táto sa nebude uplatňovať, pretože sa bude uplatňovať OOP trénera v sume 300 eur, ktorá je vyššia a výhodnejšia. Zamestnanec-tréner nemôže pracovať na dohodu o výkone sezónnej práce
Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni
Nahlásenie trénera (RLFO):
- Už od 1. novembra 2025 môže zamestnávateľ uviesť príznak "zamestnanec-tréner" na tlačive Registračný list fyzických osôb (RLFO) – prihláška/zmena.
- Od 1. januára 2026 je tento údaj povinný.
Mesačné výkazy:
- Od obdobia január 2026 musí zamestnávateľ uvádzať príznak pre zamestnanca-trénera aj na Mesačnom výkaze poistného (a na výkazoch poistného na starobné dôchodkové sporenie).
- Týmto označením potvrdzuje nárok na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP trénera).